Участника «Дома-2» бросила девушка после родов Алены Рапунцель

Нынешняя пассия экс-возлюбленного звезды «Дома-2» Алены Рапунцель бросила его после родов участницы реалити-шоу. Маргарита Ларченко не смогла смириться с тем, что Илья Яббаров намерен принимать участие в судьбе рожденного от него малыша.

Сын Рапунцель и Яббарова появился на свет 7 февраля. Родители мальчика расстались задолго до его рождения, и будущий отец — Илья Яббаров — начал строить отношения с другой женщиной. Однако мужчина счел необходимым принимать участие в воспитании своего ребенка и уделять ему достаточно времени. Решение Ильи его новая возлюбленная не поддержала — и разорвала отношения, не желая мириться с постоянным присутствием Алены и ее малыша в их жизни.

— Рита меня бросила. Она от меня отказалась. Она не готова мириться с тем, что у меня родился сын. Но я все-таки хочу помогать и посвятить время сыну. Хоть у нас с Аленкой ничего не получилось, все-таки я должен быть хорошим отцом. Хочу помогать сыну, — рассказал Яббаров официальному изданию телестройки.

Мужчина отметил, что сам вырос без отца и не хочет, чтобы его ребенку пришлось пройти через то же самое. Также Илья надеется наладить отношения с Аленой Рапунцель, чтобы ничто не препятствовало его общению с наследником, сообщает издание Teleprogramma.ru.

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