Участника «Дома-2» бросила девушка после родов Алены Рапунцель

, 18:57 1 598

Первенца Алена родила от Ильи Яббарова, с которым давно завершила роман. Однако новая пассия молодого человека оказалась не готова к появлению ребенка в жизни своего мужчины.

Фото: Instagram @alenatoffi_official

Нынешняя пассия экс-возлюбленного звезды «Дома-2» Алены Рапунцель бросила его после родов участницы реалити-шоу. Маргарита Ларченко не смогла смириться с тем, что Илья Яббаров намерен принимать участие в судьбе рожденного от него малыша.

Читайте также

«Держи меня за руку»: В сети появилось фото третьего ребенка Хабенского

Сын Рапунцель и Яббарова появился на свет 7 февраля. Родители мальчика расстались задолго до его рождения, и будущий отец — Илья Яббаров — начал строить отношения с другой женщиной. Однако мужчина счел необходимым принимать участие в воспитании своего ребенка и уделять ему достаточно времени. Решение Ильи его новая возлюбленная не поддержала — и разорвала отношения, не желая мириться с постоянным присутствием Алены и ее малыша в их жизни.

— Рита меня бросила. Она от меня отказалась. Она не готова мириться с тем, что у меня родился сын. Но я все-таки хочу помогать и посвятить время сыну. Хоть у нас с Аленкой ничего не получилось, все-таки я должен быть хорошим отцом. Хочу помогать сыну, — рассказал Яббаров официальному изданию телестройки.

Мужчина отметил, что сам вырос без отца и не хочет, чтобы его ребенку пришлось пройти через то же самое. Также Илья надеется наладить отношения с Аленой Рапунцель, чтобы ничто не препятствовало его общению с наследником, сообщает издание Teleprogramma.ru.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Влад Топалов и Регина Тодоренко наконец-то раскрыли тайну имени своего первенца.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

20:19
Раненый в голову отец юного хоккеиста уверен, что его хотели убить
20:01
Российские хоккеисты вышли на второе место в третьем этапе Евротура
19:51
«Пригласите на свидание себя»: Как провести 14 февраля, если нет пары
19:35
Названа точная дата конца света — человечеству осталось жить 141 день
19:18
Украина за гранью здравого смысла — 44 кандидата в президенты
19:01
Жилой дом взорвался в Стокгольме
18:57
Участника «Дома-2» бросила девушка после родов Алены Рапунцель
18:51
Доигрались! Обнаглевших белых медведей с Новой Земли решено депортировать
18:42
Видео: хуситы нанесли ракетный удар по танкам Т-34-85 в Йемене
18:20
«Всем хорошей недели!»: Семен Слепаков составил свой астрологический прогноз
17:59
«Русские витязи» опровергли слухи о новой фигуре высшего пилотажа
17:45
Рогозин объяснил неудачи при запуске российских ракет
17:31
Останки бывшей россиянки обнаружены в Испании в холодильнике у сожителя
17:20
Снегопады в Москве, потепление на юге России — прогноз погоды на грядущую неделю
16:59
К чему приведет разрыв ДРСМД — репортаж
16:49
Самая обаятельная и привлекательная Муравьева всю жизнь недовольна собой
16:41
«Не дадим сидеть с титулом»: Глава UFC о дисквалификации Хабиба
16:13
Падение большого метеорита в Венесуэле попало на видео
15:59
Принц Филипп в 97 лет отказался от водительских прав
15:48
Самолет «Эйр Астана» совершил аварийную посадку в Минске

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

28 янв

«На этом точка»: Экс-любовница Гуфа разорвала с ним отношения в эфире «Дома-2»

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера «Неспроста. Астрология» на Пятом

В воскресенье, 10 февраля, звезды сойдутся на Пятом канале в новом познавательном проекте о приметах и предсказаниях.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как заставить подсознание работать на себя

10 февраля в 13:05 Пятый канал собирается погрузить своих зрителей в мир неведомый и странный. Но вам там понравится, ведь там учат становиться счастливыми.

5-tv.ru

Реклама