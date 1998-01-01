Любовь Орлова: 117 лет со дня рождения легендарной актрисы

, 3:07 Фото 39

11 февраля Google посвятил народной артистке СССР занимательный «дудл».

Фото: ВКонтакте @orlovamegastar

Знаменитая киноактриса Любовь Орлова родилась в подмосковном Звенигороде в 1902 году. Ее родители происходили из старинного дворянского рода и старались дать девочке достойное образование. Еще в юном возрасте она покорила великого оперного певца Федора Шаляпина своей игрой на пианино.

google.com/doodles/lyubov-orlovas-117th-birthday

Прежде чем дебютировать на экране в 1934 Любовь Орлова выступала на сцене музыкального театра. Ее первой крупной ролью стала Анюта из фильма «Веселые ребята» режиссера Григория Александрова, за которого позже выйдет замуж.

Супруги невиданный подъем отечественной киноиндустрии и выпустили ряд успешных картин, среди которых «Цирк», «Волга, Волга» и «Встреча на Эльбе». Вместе с признанием зрителей, актриса удостоилась государственных наград, в том числе престижного звания народной артистки СССР.

В поздние годы Любовь Орлова вернулась в театр. Она придавала огромное значение своей внешности и была иконой стиля для советских женщин.

Спустя 117 лет со дня рождения легендарной актрисы поисковик Google посвятил ей «дудл» — специальную картинку, которая отображается вместо обычного логотипа компании.

Ранее Пятый канал рассказывал, как смерть забирает актеров фильма «Любовь и голуби».

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