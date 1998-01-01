Мистика? Смерть по очереди забирает актеров фильма «Любовь и голуби»

Печальный список звездных актеров, сыгравших когда-то в советской комедии «Любовь и голуби», пополнился еще одной фамилией — вслед за Людмилой Гурченко, Ниной Дорошиной и Игорем Ляхом ушел и Сергей Юрский. Что это? Действительно ли мистика, с которой связывают такую длинную цепочку смертей некоторые поклонники культовой картины? Или причина куда проще — почтенный возраст артистов? На этот вопрос Пятому каналу ответила экстрасенс Алена Орлова.

— Никакой мистики здесь нет, не будем искать ложные истолкования. Это просто возраст. К сожалению, пришла такая пора, когда пожилые актеры подводят свой рубеж. И это не только актеры. Прошлый год вообще был печален. Уходит много людей. Так что никакой мистики здесь нет, — подчеркнула Орлова.

Сергей Юрский скончался рано утром 8 февраля в Москве. Ему было 83 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что, предположительно, смерть народного артиста наступила в результате остановки сердца. Дата прощания и похорон будет названа позднее.