Скелет 13-летней девочки найден при раскопках пирамиды Мейдума в Египте

Археологи, работающие в частично разрушенной пирамиде в Мейдуме, расположенном примерно в 100 км от столицы Египта, обнаружили захоронение. В могиле находился скелет в положении эмбриона. Как позже удалось установить, это останки 13-летней девочки. При дальнейшем исследовании захоронения были найдены два черепа животных, и три керамических сосуда. По предположению ученых, эти предметы могли быть ритуальными похоронными приношениями.

Исследователи нашли захоронение во время раскопок кладбища, которое возникло в конце Третьей династии фараонов Древнего Египта.

Считается, что кладбище в Мейдуме создавалось в период правления последнего фараона Третьей династии, Хуни, и было продолжено Снофру, первым фараоном Четвертой династии.

Во время предыдущих раскопок в этом месте была обнаружена могила принца Нефармаата, старшего сына Снофру.

Как именно и когда умерла девочка, останки которой обнаружили археологи, не известно, предположительно, захоронение было совершено примерно 4600 лет назад.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что при раскопках в египетском Луксоре было обнаружено захоронение служителя бога Амона. Погребение было произведено в XIII–XII веке до нашей эры.