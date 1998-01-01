Видео: 12 машин попали в массовую аварию на КАД в Петербурге

На Кольцевой дороге в Санкт-Петербурге 12 февраля произошло массовое ДТП с участием 12 машин, сообщают «Невские новости». В распоряжении Пятого канала оказалось видео столкновения, с которого началась авария.

На записи с регистратора видно, как автомобиль едет по дамбе в районе Кронштадта, но ему приходится остановиться, так как дорогу перекрыли две машины. Через секунду после остановки в него врезается другое транспортное средство и водителя сносит вправо. При этом заметно, что авария продолжается по цепочке и впереди теряют управление еще несколько автомобилей. Как позже сообщил корреспондент телеканала 78, в ДТП на дамбе участвовали 12 машин, никто не пострадал. Автомобилисты с места событий отмечают, что на дорогах наблюдается сильная гололедица.

Последствия аварии можно оценить на видео, которое появилось в социальных сетях — там водитель вынужден объезжать растянувшуюся цепочку из раскиданных по дороге машин.

Ранее Пятый канал сообщал о массовом ДТП на КАД, которое произошло 8 февраля.