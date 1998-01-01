«Это глоток свежего воздуха для Мамаева»: Тренер Стрепетов о матче в «Бутырке»

, 19:06 Видео 3

Полузащитник клуба «Краснодар» забил семь голов в игре за обе команды арестантов московского СИЗО.

Фото, видео: © Сергей Бобылев/ТАСС, Пятый канал

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 209

Бывший тренер и футболист «Зенита» Алексей Стрепетов похвалил организаторов матча в стенах Бутырского следственного изолятора, а также отметил моральный настрой одного из самых известных заключенных — Павла Мамаева. По словам специалиста, полузащитник «Краснодара» не растерял форму и отлично выглядит на поле.

— Смотри внимательно, как надо быстро проводить контратаку. Передача — удар — гол. Одна и другая команда аплодирует его мастерству. Мне понравились его эмоции, его улыбка, его восприятие, — видно, что он не сломлен. Он играет в футбол, а это глоток свежего воздуха для него— сказал Стрепетов.

В беседе с Пятым каналом специалист вспомнил, что ему также приходилось играть с детьми в воспитательной колонии и взрослыми заключенными. Он отметил важность спортивных мероприятий для людей, которые понимают, что они не брошены.

— Когда мы приезжали в детскую колонию, ребята с удовольствием играли против футболистов. Против ветеранов «Зенита» выступали уже серьезные люди с зоны. Приятно общались и проводили время, — рассказал Стрепетов.

Ранее Пятый канал публиковал фрагменты матча в «Бутырке», где Мамаев забил семь голов.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 209
14 февр
Кокорин не смотрел футбол в «Бутырке», но болел за Мамаева
14 февр
Видео: Павел Мамаев сыграл в футбол в «Бутырке»
8 февр
«Карающий стул Кокорина»: рэперы выпустили трек в поддержку Кокорина и Мамаева
7 февр
Играй сердцем! Мамаев согласился на футбол в «Бутырке» в День всех влюбленных
7 февр
Как долго футболисты Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО
6 февр
«Дети боятся»: подруга Мамаевых о психологических проблемах в семье футболиста
6 февр
Кокорина и Мамаева оставили под стражей до 8 апреля
6 февр
Жена Кокорина впервые пришла на судебное заседание по делу о драке
6 февр
Суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста Кокорину и Мамаеву
5 февр
«Второй пошел»: В СИЗО угодил и первый супруг Аланы Мамаевой

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

19:06
«Это глоток свежего воздуха для Мамаева»: Тренер Стрепетов о матче в «Бутырке»
18:58
Трек Оксимирона на Netfliх — как отреагировали в сети
18:47
Один человек погиб в результате обрушения дома в Красноярске
18:34
Видео: Модель Кира Майер арестована на 10 суток
18:25
Знаменитости показали, как поздравили своих возлюбленных в День святого Валентина
18:16
Российские военные продемонстрировали «Сирийский вал» на учениях в Крыму
18:14
Видео с места взрыва газа в жилом доме в Красноярске
17:56
В Красноярске произошло обрушение части жилого дома из-за взрыва газа
17:53
BBC: Заявление продюсера об инциденте с химоружием в Сирии — его личное мнение
17:49
Кокорин не смотрел футбол в «Бутырке», но болел за Мамаева
17:44
Стало известно, где и когда пройдет прощание с певцом Сергеем Захаровым
17:38
Приморским школам передали новые автобусы для детей
17:33
«Кульминация театра абсурда»: Захарова о сообщении BBC о постановочной химатаке в Сирии
17:28
Опубликовано видео с места столкновения самолетов в аэропорту Внуково
17:22
Четыре человека едва не погибли при столкновении автобуса и маршрутки в Петербурге
17:17
«Дьявол, а не ребенок!»: Звездные дети, которые измучили своих родителей
17:15
«Нам очень жаль»: Лоукостер «Победа» об инциденте с актером Василием Лановым
16:49
Татьяна Голикова назвала самый бедный регион России
16:44
Достойных «Знака качества» пельменей в России не нашлось
16:37
Владимир Путин предложил ужесточить наказание для лидеров ОПГ

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Кокорин не смотрел футбол в «Бутырке», но болел за Мамаева

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Моя правда. Шура

В новом выпуске проекта «Моя правда» смотрите самое откровенное интервью певца Александра Медведева.

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Сила мысли: смотрите шоу «Загадки подсознания» на Пятом канале

В это воскресенье, 10 февраля, Пятый канал представит вниманию зрителей новый проект — развлекательно-познавательную программу под названием «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама