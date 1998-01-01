«Это глоток свежего воздуха для Мамаева»: Тренер Стрепетов о матче в «Бутырке»

Бывший тренер и футболист «Зенита» Алексей Стрепетов похвалил организаторов матча в стенах Бутырского следственного изолятора, а также отметил моральный настрой одного из самых известных заключенных — Павла Мамаева. По словам специалиста, полузащитник «Краснодара» не растерял форму и отлично выглядит на поле.
В беседе с Пятым каналом специалист вспомнил, что ему также приходилось играть с детьми в воспитательной колонии и взрослыми заключенными. Он отметил важность спортивных мероприятий для людей, которые понимают, что они не брошены.
Ранее Пятый канал публиковал фрагменты матча в «Бутырке», где Мамаев забил семь голов.