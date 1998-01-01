«Это глоток свежего воздуха для Мамаева»: Тренер Стрепетов о матче в «Бутырке»

Бывший тренер и футболист «Зенита» Алексей Стрепетов похвалил организаторов матча в стенах Бутырского следственного изолятора, а также отметил моральный настрой одного из самых известных заключенных — Павла Мамаева. По словам специалиста, полузащитник «Краснодара» не растерял форму и отлично выглядит на поле.

— Смотри внимательно, как надо быстро проводить контратаку. Передача — удар — гол. Одна и другая команда аплодирует его мастерству. Мне понравились его эмоции, его улыбка, его восприятие, — видно, что он не сломлен. Он играет в футбол, а это глоток свежего воздуха для него, — сказал Стрепетов.

В беседе с Пятым каналом специалист вспомнил, что ему также приходилось играть с детьми в воспитательной колонии и взрослыми заключенными. Он отметил важность спортивных мероприятий для людей, которые понимают, что они не брошены.

— Когда мы приезжали в детскую колонию, ребята с удовольствием играли против футболистов. Против ветеранов «Зенита» выступали уже серьезные люди с зоны. Приятно общались и проводили время, — рассказал Стрепетов.

Ранее Пятый канал публиковал фрагменты матча в «Бутырке», где Мамаев забил семь голов.