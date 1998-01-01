Суд вынес приговор девятерым членам группировки «Хизб ут-Тахрир»*

Московский окружной военный суд 15 февраля вынес приговор девятерым членам ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*, сообщает Интерфакс. В зависимости от роли и степени участия, им было предъявлено обвинение по первой и второй частям статьи 205.5 УК РФ «Создание террористической организации и участие в ней».

Зафар и Фарход Надировы, а также Хамид Игамбердыев получили 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Остальные шесть членов террористической ячейки приговорены к срокам от 11 до 13 лет.

Правоохранители выяснили, что осужденные с 7 октября по 6 декабря 2016 года собирались в Москве, где читали тексты религиозной и идеологической направленности, а также обсуждали создание всемирного халифата. Раскрыть террористическую ячейку помог один из участников собраний — Андрей Балтрук, который добровольно явился в ФСБ.

Подсудимые отказались признать свою вину, однако, четверо человек признали факт своего участия в «Хизб ут-Тахрир»*.

Ранее Пятый канал сообщал о задержании предполагаемых членов «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму.

* — организация запрещена на территории РФ.