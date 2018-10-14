Хабиб Нурмагомедов выплатил штраф по решению Атлетической комиссии штата Невада

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов выплатил всю сумму штрафа по решению Атлетической комиссии штата Невада (NSAC), сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

— Вся сумма штрафа поступила в Атлетическую комиссию штата Невада. Также, как и обещал Хабиб, он заплатил штрафы за своих товарищей (50 тысяч долларов) и оплатил услуги адвоката (200 тысяч долларов) , — сообщил собеседник агентства.

История личного противостояния Хабиба Нурмагомедова и Конора Маккрегора началась после того, как разъяренный ирландский боец в Нью-Йорке, во время проведения Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в «Барклайс-центр», схватил ограждение и бросил его прямо в автобус, в котором находился и российский спортсмен. В результате нападения пострадал американец Майкл Кьеза.

В ночь на 7 октября после завершения боя за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе произошла драка за пределами октагона. После нескольких прозвучавших в адрес россиянина провокаций и оскорблений со стороны команды Макгрегора Хабиб Нурмагомедов перепрыгнул через ограждения октагона и ввязался в потасовку. В этот момент его брат Абубакар и Конор также бросились к сетке, однако схлестнулись сами. В результате Абубакар получил несколько ударов в лицо. Усмирить участников массовой драки удалось лишь подоспевшим сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее Пятый канал сообщал, что Хабиб Нурмагомедов оштрафован на полмиллиона долларов за драку после боя с Конором Макгрегором. Также россиянин дисквалифицирован на девять месяцев.