Виктория Боня винит себя в смерти младшего брата

Виктория Боня поделилась со своими подписчиками в Instаgram своим самым большим страхом. Она рассказала, что всю жизнь винит себя в смерти младшего брата, который разбился, упав с шестого этажа, когда ей было 12 лет.

Как пишет сайт Teleprogramma.pro, бывшая участница «Дома-2» считает, что если бы увела малыша гулять, трагедии не случилось бы. Но мальчик только начал ходить, спускать коляску по лестнице девочке было тяжело, и она отнесла ребенка маме, которая в этот момент спала. Женщина даже не поняла, что малыш с ней. Сама же Виктория и ее сестра тоже прилегли отдохнуть, поскольку только что вернулись из пионерского лагеря.

Мальчик же, пока все спали вышел на балкон и упал вниз. Когда мама и сестры проснулись и выбежали на улицу, малыш еще был жив и только всхлипывал. Но когда приехала скорая, он уже умер.

Виктория не могла простить себя десять лет, пока снять груз с души не помог батюшка. Но теперь самый большой страх Бони – потерять близкого человека. Когда у нее родилась дочь, она больше всего боялась, что с ней что-нибудь случится.

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