Видео: Студенты-вьетнамцы ИТМО очутились в «западне» после обрушения крыши

Граждане Вьетнама, студенты ИТМО рассказали Пятому каналу, что в момент обрушения крыши здания они были на занятии на пятом этаже. Всего в аудитории находились 20 студентов и один преподаватель. После произошедшего они не сразу смогли покинуть место ЧП, так как им мешали завалы, однако никто из них не пострадал.

— Мы были на пятом этаже, 20 человек и преподаватель. Все в порядке, — сказали вьетнамские студенты.

Юлия Кальниченко — пр еподавательница университета ИТМО, в котором обрушились перекрытия, героически оставалась со своими студентами, заявил глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, который оперативно прибыл на место обрушения. Он поблагодарил спасателей за слаженную работу и оперативные действия.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после обрушения здания университета ИТМО в Петербурге. В результате, в здании, в котором в субботу, 16 февраля, проводились факультативные занятия, оказались заблокированы более 20 человек. Более 80 были экстренно эвакуирован.

На место оперативно приехали службы спасения, сотрудники МЧС приступили к аварийно-спасательным работам. В результате выяснилось, что никто чудом не погиб. Сейчас уже завершили работы по вызволению людей из здания.

Ранее Пятый канал публиковал кадры, на которых запечатлен момент обрушения здания.