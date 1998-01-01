Глава МЧС России вылетел в Петербург на место обрушения кровли университета ИТМО

Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетел в Петербург для участия в работе оперативного штаба после обрушения перекрытий в здании Университета низкотемпературных и пищевых технологий (ИТМО).

Как отметили в пресс-службе ведомства, Зиничев примет участие в работе оперативного штаба совместно с главой города Александром Бегловым.

В настоящее время завалы, образовавшиеся в результате обрушения перекрытий и кровли, обследуют кинологи с собаками. На месте работают кинологические расчеты добровольного поисково-спасательного отряда «Экстремум».

В момент обрушения в образовательном учреждении шли занятия. Как уточнили в МЧС, из здания были эвакуированы 86 человек, 26 из них — по пожарной автолестнице через оконный проем пятого этажа.

Погибших, пострадавших нет.

Ранее Пятый канал сообщал, что Беглов, который оперативно прибыл на место ЧП, рассказал, что одна из преподавателей университета ИТМО Юлия Кальниченко героически оставалась со своими студентами. Градоначальник поблагодарил спасателей за слаженную работу и оперативные действия.

Ранее Пятый канал публиковал видео момента обрушения в здании ИТМО в Петербурге.