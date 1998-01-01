Первые кадры после обрушения кровли здания ИТМО в Петербурге

В распоряжении Пятого канала появились первые кадры после обрушения кровли и перекрытий в здании университета ИТМО в Петербурге.

На кадрах видно, что в коридорах вуза плохая видимость из-за стоящей в воздухе пыли.

Затем здание обесточили, внутри работают сотрудники экстренных служб.

На место ЧП в Петербург вылетел глава МЧС Евгений Зиничев для участия в работе оперативного штаба после обрушения перекрытий в здании Университета низкотемпературных и пищевых технологий (ИТМО). Он примет участие в работе оперативного штаба совместно с главой города Александром Бегловым.

Также в здании работают кинологи с собаками.

В момент обрушения в образовательном учреждении шли занятия. Как уточнили в МЧС, из здания были эвакуированы 86 человек, 26 из них — по пожарной автолестнице через оконный проем пятого этажа.

Погибших, пострадавших нет.

Ранее Пятый канал сообщал, что Беглов, который оперативно прибыл на место ЧП, рассказал, что одна из преподавателей университета ИТМО Юлия Кальниченко героически оставалась со своими студентами во время происшествия. Градоначальник поблагодарил спасателей за слаженную работу и оперативные действия.

Пятый канал публиковал видео момента обрушения в здании ИТМО в Петербурге.