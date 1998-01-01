Выявленные ранее нарушения в здании ИТМО были устранены не полностью

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу в ноябре 2018 года провело внеплановую проверку здания Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), чтобы выяснить были ли устранены выявленные в 2017 году нарушения правил пожарной безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные системы СПАРК.

Из отчета ведомства следует, что часть недочетов так и не была устранена. Требованиям не соответствовали ширина лестничных маршей и эвакуационных выходов, форма лестничных клеток и высота ступеней. Также у МЧС имелись претензии по поводу расположения и отсутствия необходимых эвакуационных выходов.

Учебный процесс в Национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики продолжится в понедельник, 18 февраля. Занятия будут перенесены в другие учебные корпуса вуза, об этом рассказал ректор Владимир Васильев.

Ранее Пятый канал сообщал, что преподавателя ИТМО, находившуюся со студентами во время ЧП, вывели из здания.