Видео: Преподавателя ИТМО, находившуюся со студентами во время ЧП, вывели из здания

Старший преподаватель математики Наталья Серебрянская одной из последних покинула здание, где вечером, 16 февраля, обрушилась кровля в университете ИТМО. Женщина вместе со студентами-иностранцами оставалась на пятом этаже, пока не пришла помощь спасателей.

Преподаватель не получила никаких повреждений, но испытала сильный стресс.

— Из преподавателей в нашей аудитории я одна, а где там еще были занятия, я не знаю. В нашей аудитории я один преподаватель. Двадцать человек и я, — рассказала женщина.

На видео, которое опубликовали очевидцы в социальных сетях, женщину до машины скорой помощи сопровождает глава Петербурга Александр Беглов и сотрудник МЧС.

Ранее Пятый канал рассказывал, что студенты-вьетнамцы ИТМО очутились в «западне» после обрушения крыши.

В настоящее время завалы, образовавшиеся в результате обрушения перекрытий и кровли, обследуют кинологи с собаками. На месте работают кинологические расчеты добровольного поисково-спасательного отряда «Экстремум».

В момент обрушения в образовательном учреждении шли занятия. Как уточнили в МЧС, из здания были эвакуированы 86 человек, 26 из них — по пожарной автолестнице через оконный проем пятого этажа.

Ранее Пятый канал публиковал видео момента обрушения в здании ИТМО в Петербурге.