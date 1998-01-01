Беглов рассказал о ходе поисково-спасательной операции в ИТМО в Петербурге

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По словам главы города, для разбора завалов может быть задействован строительный кран.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Алексей Никольский

Беглов рассказал о ходе поисково-спасательной операции на месте обрушения здания ИТМО в Петербурге. По его словам, пострадавших и погибших в результате ЧП, предположительно, нет.

— Пока, предположительно, никаких жертв нет. Все студенты — без травм. Молодец, сработала преподаватель по математике. Она дождалась последнего студента, по лестнице сама спустилась с пятого этажа с помощью МЧС. Поэтому все пока под контролем находится. Сейчас даны команды — в Смольном создан штаб, возглавляет его вице-губернатор Кириллов, я нахожусь на месте, — рассказал Беглов.

Градоначальник добавил, что к месту ЧП прибыла строительная техника, чтобы ликвидировать завалы.

— Мы сейчас думаем об установке строительного крана, чтобы начать разборы сверху, а не снизу. Надеемся, что там никого не оказалось, — отметил он.

Беглов сообщил, что, несмотря на то, что в зоне, где произошло обрушение, сегодня людей не должно было быть, сотрудники университета в настоящее время обзванивают всех студентов и преподавателей для уточнения их местонахождения.

— Руководитель МЧС вылетел сюда, звонила вице-премьер Голикова. Я доложил, что все необходимое есть, поэтому никакая помощь федерального центра на сегодня не нужна. Хотел поблагодарить сотрудников МЧС — быстро, четко, без всякой паники, героически поступили наши ребята, как всегда, — заключил глава Петербурга.

Ранее Пятый канал публиковал видео, как преподаватель математики ИТМО Наталья Серебрянская, находившаяся со студентами во время ЧП, одной из последних покинула здание, где обрушилась кровля.

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