Глава МЧС не исключает, что под завалами корпуса ИТМО могут быть люди

Под завалами в университете ИТМО в Петербурге, где в субботу, 16 февраля, произошло обрушение кровли в одном из его корпусов, могут оказаться люди. Об этом сообщил журналистам глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

— На данный момент людей быть там не должно, но не исключаем, что кто-то случайно мог в это время там находиться, — сказал Зиничев.

Он добавил, что как только Следственный комитет РФ завершит свою работу, к своим обязанностям приступят и сотрудники МЧС.

— Изначально укрепляем перекрытия опорами, после этого снимаем угрожающие нависающие конструкции и переходим к разбору завалов, — рассказал он.

После обрушения на место ЧП прибыл глава Петербурга Александр Беглов, который уже рассказал о ходе поисково-спасательных работ.

Кроме того, как ранее Пятому каналу рассказала сотрудник поисково-спасательного отряда «Экстремум» Александра Саминская, прибывшие на место ЧП кинологи ожидают, что после того, как будет снят верхний слой завалов, они подключат к поисково-спасательной операции собак.

— Кинологи один раз запустили собак, отработали, пока безрезультатно, поэтому ждут, когда в следующий раз можно пойти с собаками работать, — сказала она.

Пятый канал

Спасатель отметила, что животные исследуют участок посменно, и время их нахождения на завалах не превышает 20 минут. Она добавила, что всего на место ЧП «прибыли четыре поисково-спасательных кинологических расчета».

Обрушение части здания произошло в тот момент, когда шли занятия. Как уточнили в МЧС, из вуза были эвакуированы 86 человек, 26 из них — по пожарной автолестнице через оконный проем пятого этажа.

Пятый канал публиковал видео, как на месте ЧП работают кинологи.