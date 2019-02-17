Фото: Сотрудники МЧС установили опоры в обрушившемся корпусе ИТМО

Сотрудники МЧС укрепили опоры и убрали опасные конструкции в обрушившемся корпусе петербургского ИТМО, сообщает канал «78». По словам источника из экстренных служб, спасатели пока не приступали к разбору образовавшихся завалов и не обнаружили на месте погибших.

— Отработали слаженно. В данном случае и городские власти, и федеральные органы исполнительной власти отработали как положено. Сейчас, как только Следственный комитет завершит свою работу, приступаем к работе уже мы. Изначально укрепляем перекрытия опорные. А после этого снимаем угрожающие нависающие конструкции и переходим к разбору завалов, — рассказал глава МЧС России Евгений Зиничев.

78.ru

ЧП произошло в корпусе петербургского вуза ИТМО на улице Ломоносова — там в субботу вечером, 16 февраля, обрушилась кровля и деревянные перекрытия с пятого по первый этаж. По данным ГУ МЧС по Петербургу, в ходе обрушения чудом никто не пострадал, из здания были эвакуированы более 80 человек.

Ранее Пятый канал сообщал, что в МЧС назвали компанию, которая проводила ремонтные работы в ИТМО.