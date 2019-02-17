Фото: Сотрудники МЧС установили опоры в обрушившемся корпусе ИТМО

Сотрудники МЧС укрепили опоры и убрали опасные конструкции в обрушившемся корпусе петербургского ИТМО, сообщает канал «78». По словам источника из экстренных служб, спасатели пока не приступали к разбору образовавшихся завалов и не обнаружили на месте погибших.
ЧП произошло в корпусе петербургского вуза ИТМО на улице Ломоносова — там в субботу вечером, 16 февраля, обрушилась кровля и деревянные перекрытия с пятого по первый этаж. По данным ГУ МЧС по Петербургу, в ходе обрушения чудом никто не пострадал, из здания были эвакуированы более 80 человек.
Ранее Пятый канал сообщал, что в МЧС назвали компанию, которая проводила ремонтные работы в ИТМО.