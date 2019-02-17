Фото: Сотрудники МЧС установили опоры в обрушившемся корпусе ИТМО

, 9:55 Фото 321

Спасатели убрали опасные конструкции, но пока не разобрали завалы в здании на улице Ломоносова.

Фото, видео: 78.ru, МЧС России

Тема:
Обрушение в ИТМО 24

Сотрудники МЧС укрепили опоры и убрали опасные конструкции в обрушившемся корпусе петербургского ИТМО, сообщает канал «78». По словам источника из экстренных служб, спасатели пока не приступали к разбору образовавшихся завалов и не обнаружили на месте погибших.

— Отработали слаженно. В данном случае и городские власти, и федеральные органы исполнительной власти отработали как положено. Сейчас, как только Следственный комитет завершит свою работу, приступаем к работе уже мы. Изначально укрепляем перекрытия опорные. А после этого снимаем угрожающие нависающие конструкции и переходим к разбору завалов, — рассказал глава МЧС России Евгений Зиничев.

78.ru

ЧП произошло в корпусе петербургского вуза ИТМО на улице Ломоносова — там в субботу вечером, 16 февраля, обрушилась кровля и деревянные перекрытия с пятого по первый этаж. По данным ГУ МЧС по Петербургу, в ходе обрушения чудом никто не пострадал, из здания были эвакуированы более 80 человек.

Ранее Пятый канал сообщал, что в МЧС назвали компанию, которая проводила ремонтные работы в ИТМО.

Тема:
Обрушение в ИТМО 24
17 февр
В МЧС назвали компанию, которая проводила ремонтные работы на втором этаже ИТМО
17 февр
Для разбора завалов в ИТМО установят опоры и снимут опасные конструкции
17 февр
«Было видно небо и все»: Студент ИТМО об обрушении кровли в вузе — видео
17 февр
Глава Петербурга рассказал о нарушениях при реконструкции университета, где произошло обрушение
17 февр
Даты регистрации и закрытия тендера на ремонт корпуса ИТМО вызывают вопросы
17 февр
Глава МЧС не исключает, что под завалами корпуса ИТМО могут быть люди
16 февр
«Крыша обрушилась»: Пятый канал нашел видео, снятое сразу после обрушения кровли в ИТМО
16 февр
Глава Петербурга обсудил с Татьяной Голиковой ситуацию с обрушением кровли в здании ИТМО
16 февр
Беглов рассказал о ходе поисково-спасательной операции в ИТМО в Петербурге
16 февр
Выявленные ранее нарушения в здании ИТМО были устранены не полностью

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

11:14
Видео: Международная конференция по безопасности завершается в Мюнхене
11:01
Трамп призвал Европу «забрать назад» террористов ИГ*
10:57
«Самый лучший антистресс»: Фигуристка Сотникова прокатилась по льду Байкала
10:48
Свадьба или развод? Королева снова оказалась в ЗАГСе — видео
10:33
В сети появилось видео «уборки» орбиты Земли от космического мусора
10:11
Сотрудник охраны убил хулигана у здания Минсвязи в Москве
10:06
«Вам не стыдно?»: «Аэрофлот» вернул Бузовой разбитый чемодан с техникой
9:55
Фото: Сотрудники МЧС установили опоры в обрушившемся корпусе ИТМО
9:46
Видео: В Новосибирске вспыхнул продуктовый склад
9:34
Пригожин рассказал о мошенниках, орудующих под именем певицы Валерии
9:23
Немецкие журналисты признали РФ «великой IT-державой»
9:07
«Дурнушка» из «Папиных дочек» шокировала Instagram сексуальным снимком
8:49
«Армия кошек» по борьбе с грызунами может появиться в США
8:46
Названы пять простых способов сохранить заряд батареи смартфона
8:39
Сколько можно выступать в трусах? : Фанатам Бузовой надоели ее однотипные костюмы
8:35
Видео: Минаков проиграл бой Чейку Конго на турнире ММА
8:32
Елизавета II не поймет: в США выйдет фильм, в котором Маркл сыграла алкоголичку
8:24
«Потрясающий лидер»: Иванка Трамп восхитилась Ангелой Меркель
8:17
Чай, водка или престиж? — журналистка из США назвала лимоны роскошью для россиян
8:13
Видео: Назван ТОП-5 бюджетных автомобилей для студентов

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

В МЧС назвали компанию, которая проводила ремонтные работы на втором этаже ИТМО

Послание президента Федеральному собранию в 2019 году
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Телевизионная «Сваха» поможет найти вторую половинку

Уже весной на Пятом канале стартует новая шоу-программа «Сваха», и этот проект называют настоящим телевизионным брачным агентством.

5-tv.ru

Реклама