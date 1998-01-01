Преподаватель ИТМО, находившаяся со студентами во время ЧП, поблагодарила МЧС

Наталья Серебрянская — преподаватель ИТМО, которая одной из последних покинула здание на Ломоносова, 9, где 16 февраля обрушилась крыша и затем перекрытия с пятого по первый этаж. В своем интервью Пятому каналу она рассказала, что сотрудники МЧС действовали слажено и поблагодарила спасателей за их работу.

— Я могу просто через вас поблагодарить службу МЧС, которая очень слажено работала и конкретно тех молодых людей, которые выводили нас через лестницу, — сказала Серебрянская.

16 февраля, в здании на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге обрушилась кровля и перекрытия — Наталья Серебрянская вместе со студентами-иностранцами оставалась на пятом этаже до прихода спасателей. Ранее Пятый канал публиковал видео с моментом спасения Серебрянской.