«Без нее бы не справились»: Абитуриентка ИТМО о действиях учителя при обрушении

Абитуриентка, которая находилась в здании ИТМО в момент обрушения в субботу, 16 февраля, рассказала о том, как развивались события. По словам Алисы Демкиной, в это время она была в университете на курсах русского языка.

Девушка вспоминает, что во время занятия раздался жуткий грохот. Вместе с другими находившимися в помещении людьми она отбежала в противоположную от предполагаемого источника звука сторону, понимая, что волна обрушений может дойти и до них. В поднявшейся суматохе Алиса обратила внимание на уверенные действия своей преподавательницы Юлии Кальниченко.

— Она действовала очень собрано, сразу вызвала службу (спасения — прим. ред.). Собрала все необходимые вещи, посмотрела, оделись ли мы и собрали ли все вещи и аккуратно под ее сопровождением мы спустились, — рассказывает девушка.

При этом сама преподавательница во время эвакуации надышалась известью — прикрыть лицо тканью, как это сделали ее ученики, Юлия не смогла, поскольку в первую очередь думала о безопасности абитуриентов и сохранности необходимого оборудования.

— Она нее прикрывала лицо. У нее обе руки были заняты. В одной руке был ноутбук и аппаратура, к которая нужна была для работу. А второй рукой она светила фонариком — и, видимо, не смогла закрыть лицо, — вспоминает Алиса.

Преподаватель ИТМО Юлия Кальниченко / Фото: news.ifmo.ru

Абитуриентка отметила, что крайне благодарна своему педагогу за четкие и уверенные действия — многие студенты были на грани паники, без руководства Кальниченко могли начаться беспорядки и давка. Но благодаря тому, что Юлия контролировала группу и успокаивала своих подопечных, всем удалось быстро выбраться из здания, не получив серьезных травм.

Ранее Алиса Демкина уже рассказывала Пятому каналу о том, какую психологическую помощь преподавательница оказывала студентам во время обрушения крыши в здании ИТМО.