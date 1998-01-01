«Я была в панике, она успокоила»: Абитуриентка ИТМО о спасшем студентов учителе

Абитуриентка ИТМО Алиса Демкина, рассказала Пятому каналу, как она и другие ученики спасались из пострадавшего в результате обрушения корпуса университета. Девушка посещает подготовительные курсы по русскому языку, которые проходили в здании на улице Ломоносова, 9.

По словам Алисы, преподаватель Юлия Кальниченко первой заподозрила неладное, когда услышала грохот. Она максимально быстро и организовано вывела учеников из здания, в котором 16 февраля обрушилась кровля, а затем и перекрытия с пятого по первый этаж.

— Она вызвала сразу МЧС, собрала нас, и мы шли группой, чтобы не растеряться… Большое ей спасибо, что помогла нам. Я была в панике, она меня успокоила, — рассказывает ученица.

Преподаватель ИТМО Юлия Кальниченко / Фото: news.ifmo.ru

По словам абитуриентки, когда она вместе с группой выходила из здания, не было видно практически ничего.

— Мы дышали через шапки, куртки, потому что дышать было невозможно. Мы шли по памяти, потому что видимость была очень плохой, все было как в тумане очень-очень густом. Мы не видели на расстоянии вытянутой руки и по звукам не слышали никого, — передает Демкина.

Девушка добавила, что после того как студенты вышли, преподаватель пересчитала группу, чтобы убедиться, что все выбрались. На выходе из здания Алиса увидела прибывших спасателей, которые, по ее словам, среагировали крайне быстро. После инцидента абитуриенты разошлись по домам, а представители ИТМО обзвонили всю группу, чтобы узнать, все ли в порядке.

Ранее Пятый канал сообщал, что обрушение кровли, а после и перекрытий корпуса ИТМО в Петербурге произошло около 18 часов в субботу, 16 февраля. Из здания были эвакуированы более 80 человек, 26 из них выбирались из здания по пожарной лестнице. Теперь занятия из корпуса ИТМО на улице Ломоносова перенесут в другие здания вуза.