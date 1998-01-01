«Деваться было некуда»: Абитуриент ИТМО об обрушении крыши в здании университета

Абитуриент ИТМО Федор Гусак стал очевидцем обрушения крыши университета. Молодой человек рассказал Пятому каналу о том, что успел увидеть.
В момент обвала, который произошел вечером 16 февраля, Федор вместе с другими абитуриентами находился в университете на дополнительной консультации.
Когда молодой человек все-таки смог что-то рассмотреть, оказалось, что часть коридора завалена обвалившимися конструкциями и отрезана от пути к лестничным маршам.
Вместе с другими абитуриентами и преподавателем Федор остался ждать спасателей в аудитории, где предварительно были распахнуты все окна — чтобы хоть немного выветрить поднявшуюся в воздух взвесь. Прибывшие в течение часа специалисты эвакуировали всех присутствовавших через пожарную лестницу.
Ранее Пятый канал публиковал рассказ еще одной абитуриентки, которая также находилась в здании в момент обрушения — группу, в которой занималась девушка, на улицу вывел преподаватель.