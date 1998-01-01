«Деваться было некуда»: Абитуриент ИТМО об обрушении крыши в здании университета

, 18:17 Эксклюзивное интервью 55

Молодой человек в момент инцидента находился в кабинете, который при обвале оказался отрезан от лестницы.

Фото, видео: РИА Новости / Александр Гальперин, Пятый канал

Тема:
Обрушение в ИТМО 30

Абитуриент ИТМО Федор Гусак стал очевидцем обрушения крыши университета. Молодой человек рассказал Пятому каналу о том, что успел увидеть.

В момент обвала, который произошел вечером 16 февраля, Федор вместе с другими абитуриентами находился в университете на дополнительной консультации.

— Нас должны были отпустить уже буквально через пять минут. Жестко затряслось все здание, все зашаталось, выключилось электричество. Потом, когда все уже вроде прошло, я подумал, что надо посмотреть, что происходит снаружи, выглянул в коридор, но там была пыль и не видно было вообще ничего, — рассказал он.

Когда молодой человек все-таки смог что-то рассмотреть, оказалось, что часть коридора завалена обвалившимися конструкциями и отрезана от пути к лестничным маршам.

— Обвалился пол, обвалился потолок. Нас перегородило, прохода к лестнице нет, деваться некуда абсолютно, — вспоминает юноша.

Вместе с другими абитуриентами и преподавателем Федор остался ждать спасателей в аудитории, где предварительно были распахнуты все окна — чтобы хоть немного выветрить поднявшуюся в воздух взвесь. Прибывшие в течение часа специалисты эвакуировали всех присутствовавших через пожарную лестницу.

Ранее Пятый канал публиковал рассказ еще одной абитуриентки, которая также находилась в здании в момент обрушения — группу, в которой занималась девушка, на улицу вывел преподаватель.

Тема:
Обрушение в ИТМО 30
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