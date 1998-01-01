«Крыша обрушилась»: Пятый канал нашел видео, снятое сразу после обрушения кровли в ИТМО

Пятый канал нашел видео, снятое сразу после обрушения в здании университета ИТМО. На кадрах слышно, как молодой человек говорит об обрушении крыши. Видно, как студенты буквально на ощупь пробираются к выходу из-за облака пыли.

В момент обрушения в образовательном учреждении шли занятия. Как уточнили в МЧС, из здания были эвакуированы 86 человек, 26 из них — по пожарной автолестнице через оконный проем пятого этажа.

Погибших, пострадавших нет.

Ранее Пятый канал сообщал, что Беглов, который оперативно прибыл на место ЧП, рассказал, что одна из преподавателей университета ИТМО Юлия Кальниченко героически оставалась со своими студентами во время происшествия. Градоначальник поблагодарил спасателей за слаженную работу и оперативные действия.

Пятый канал публиковал видео момента обрушения в здании ИТМО в Петербурге.