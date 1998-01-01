Только вперед! Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

, 14:18 Эфирная новость 33

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

Фото, видео: ВКонтакте @bemafestival, Пятый канал

Тема:
Алые паруса 126

В Москве назвали победителей международного фестиваля событийного маркетинга и коммуникаций. Премия BEMA — одна из самых престижных в области телевидения.

Пятый канал отличился: первое место в категории «Лучшее музыкальное событие» завоевал праздник выпускников «Алые паруса». В прошлом году шоу собрало выпускников более чем из 30 российских регионов и других стран.

Еще одну высшую награду на фестивале Пятый телеканал занял в номинации «Лучшее социальное событие», первым местом отметили проект «Марафон добра».

Ранее Пятый канал рассказывал о победителях премии «Грэмми».

Тема:
Алые паруса 126
10 дек
Шоу «Алые паруса» Пятого канала стало призером премии «Самый ОК»
15 нояб
«Алые паруса» номинированы на онлайн-премию «Самый ОК»
19 окт
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Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

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