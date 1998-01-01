Только вперед! Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

В Москве назвали победителей международного фестиваля событийного маркетинга и коммуникаций. Премия BEMA — одна из самых престижных в области телевидения.

Пятый канал отличился: первое место в категории «Лучшее музыкальное событие» завоевал праздник выпускников «Алые паруса». В прошлом году шоу собрало выпускников более чем из 30 российских регионов и других стран.

Еще одну высшую награду на фестивале Пятый телеканал занял в номинации «Лучшее социальное событие», первым местом отметили проект «Марафон добра».

Ранее Пятый канал рассказывал о победителях премии «Грэмми».