Власти Ижевска прокомментировали идею увековечить память Децла

В мэрии Ижевска прокомментировали идею установить мемориал или памятную табличку Кириллу Толмацкому, известному под творческим псевдонимом Децл, передает РИА Новости.

Власти столицы Удмуртии завили, что пока к ним не обращались с соответствующей инициативой. Если такое предложение поступит, существует определенный порядок и критерии для его осуществления, добавили в городской администрации.

35-летний рэпер Децл скоропостижно скончался 3 февраля 2019 года после выступления в развлекательном заведении. У музыканта остановилось сердце, прибывшие медики не смогли его реанимировать. Экспертиза не выявила в крови Толмацкого наличия наркотических веществ.