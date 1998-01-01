Власти Ижевска прокомментировали идею увековечить память Децла

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Рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий скоропостижно скончался 3 февраля в одном из клубов столицы Удмуртии.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Умер рэпер Децл 58

В мэрии Ижевска прокомментировали идею установить мемориал или памятную табличку Кириллу Толмацкому, известному под творческим псевдонимом Децл, передает РИА Новости.

Власти столицы Удмуртии завили, что пока к ним не обращались с соответствующей инициативой. Если такое предложение поступит, существует определенный порядок и критерии для его осуществления, добавили в городской администрации.

35-летний рэпер Децл скоропостижно скончался 3 февраля 2019 года после выступления в развлекательном заведении. У музыканта остановилось сердце, прибывшие медики не смогли его реанимировать. Экспертиза не выявила в крови Толмацкого наличия наркотических веществ.

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