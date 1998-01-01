Немецкий эксперт назвал способ спасти ДРСМД

У Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) еще есть шанс на спасение. Для восстановления Договора необходимо следовать определенному алгоритму, убежден лидер комитета немецкого бундестага по обороне от партии «Левые» Александр Ной. По мнению Ноя, в первую очередь необходимо разработать новый механизм проверок и инспекций для исследования вооружения сверхдержав.

— Мне хотелось бы, чтобы с российской стороны поступало больше подтверждений о соблюдении договора, да и в целом, чтобы ситуация была более прозрачной, — цитируют его «Известия».

Аналогичные требования Ной выдвигает и к США, однако отмечает, что в этом случае руководство Германии «недостаточно давит на Вашингтон» — поэтому добиться соблюдения обязательств американской стороной затруднительно.

— Берлину необходимо использовать все свое политическое влияние, чтобы объединить страны, заинтересованные в сохранении ДРСМД, и настоятельно призвать Вашингтон отложить новую гонку вооружений, — убежден Александр Ной.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что американская сторона обвинила Москву в том, что Минобороны РФ якобы представило на брифинге по ДРСМД не ту ракету, о которой шла речь. При этом представители США мероприятие не посещали, а приведенные данные были получены сотрудниками ЦРУ.