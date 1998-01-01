Мать Сергея Скрипаля не надеется увидеть его живым

Мать отравленного в Британии Сергея Скрипаля обратилась в полицию с просьбой признать сына и внучку Юлию пропавшими без вести. Выехать за границу, чтобы найти пропавших родственников самостоятельно, пожилая женщина пока не может. Власти соединенного королевства неоднократно отказывали ей в выдаче визы. Об этом сообщила племяница бывшего полковника ГРУ.

О том, что Сергея Скрипаля уже нет в живых Виктория заявила в начале года в интервью RT. Она пояснила, что ее дядя всегда был очень ответственным за свою семью и привязан к близким родственникам. Раньше он звонил своей 90-летней матери каждую неделю, но в марте звонки прекратились.

Ранее Пятый канал сообщал, что британские СМИ заявили о новых подозреваемых по делу Скрипалей.