Как в Скотланд-Ярд отреагировали на заявление матери Скрипаля

Скотланд-Ярд заявляет, что никаких уведомлений от российской полиции относительно пропажи Скрипалей они не получали. О заявлении британских правоохранителей сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что мать «отравленного» Сергея Скрипаля подала в московскую полицию заявление, о признании экс-полковника ГРУ и его дочери пропавшими без вести. О заявлении рассказала Виктория Скрипаль, племянница Сергея. Она же упомянула, что, если Сергея и Юлию признают пропавшими, матери достанутся квартира и машина Скрипалей.

Пятый канал публиковал комментарий Марии Захаровой относительно «ухудшения» здоровья Скрипалей.