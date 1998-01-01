Как в Скотланд-Ярд отреагировали на заявление матери Скрипаля

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Мать бывшего полковника ГРУ, «отравленного» в Великобритании, попросила полицию признать его без вести пропавшим вместе с дочкой Юлией.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Отравление Скрипаля 573

Скотланд-Ярд заявляет, что никаких уведомлений от российской полиции относительно пропажи Скрипалей они не получали. О заявлении британских правоохранителей сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что мать «отравленного» Сергея Скрипаля подала в московскую полицию заявление, о признании экс-полковника ГРУ и его дочери пропавшими без вести. О заявлении рассказала Виктория Скрипаль, племянница Сергея. Она же упомянула, что, если Сергея и Юлию признают пропавшими, матери достанутся квартира и машина Скрипалей.

Пятый канал публиковал комментарий Марии Захаровой относительно «ухудшения» здоровья Скрипалей.

Тема:
Отравление Скрипаля 573
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