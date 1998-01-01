Английский юмор с российским колоритом: на соборе в британском Солсбери появился флаг нашей страны. Готический храм Девы Марии сейчас находится на реставрации, и тот, кто повесил полотнище, забрался на высоту по строительным лесам. Флаг быстро сняли, но осадок, как говорится, остался. Настоятель собора призвал не принижать трагедию жертв «химической атаки» в Солсбери — Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Кстати, британская пресса заявила, что состояние здоровья бывшего полковника ГРУ ухудшилось. По словам журналистов, он сейчас якобы находится дома под надзором медиков.

— Очередной пример «управляемой утечки». Очередное доказательство прямой связки между британскими спецслужбами и СМИ, — прокомментировала ситуацию Мария Захарова.

В российском посольстве в Лондоне еще раз подчеркнули: Скрипали фактически находятся в изоляции, в консульском доступе к ним отказано.

Ранее Пятый канал сообщал, что в ЕС согласовали новые санкции против Петрова и Боширова.