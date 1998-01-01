Бывший глава ФБР не исключает, что Трамп — российский агент

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Эндрю Маккейб заявил, что именно поэтому в отношении президента США проводится расследование.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб не исключает, что Дональд Трамп может быть российским агентом. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN, отвечая на вопрос действительно ли он верит в то, что президент США мог быть завербован Россией.

— Я думаю, что это возможно. Я думаю, именно поэтому мы начали наше расследование, и мне очень хочется посмотреть, к чему оно приведет спецпрокурора Роберта Мюллера, ― цитирует Маккейба ФАН.

twitter @ CNN

Ранее, как сообщал Пятый канал, тот же Эндрю Маккейб рассказал телеканалу CBS News, что в ФБР были в шоке, когда Трамп не поверил собственной разведке, которая доложила о наличии у КНДР ракет, способных достичь территории США. Американский президент, по словам бывшего главы ФБР, заявил, что больше верит Владимиру Путину, который заверил его в обратном.

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