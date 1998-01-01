Более 120 тысяч военнослужащих России написали военно-исторический диктант

В преддверии Дня защитника Отечества российские военнослужащие проверили свои знания. Написали военно-исторический диктант. Участникам интеллектуальной акции предстояло ответить на ряд тестовых вопросов.

Одними из первых знания продемонстрировали на островах Курильской гряды и на острове Врангеля. По всей России для диктанта были оборудованы почти 900 площадок. Написали работу более 122 тысяч человек. Результаты испытания станут известны уже в ближайшее время.

Ранее Пятый канал сообщал, что оператор фискальных данных «Платформа ОФД» проанализировал чеки российских покупателей в преддверии Дня защитника Отечества и выяснил, что в этом году будут дарить дамы своим мужчинам 23 февраля.