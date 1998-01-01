В Следственном комитете прокомментировали инцидент в детском саду Златоуста

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По словам сотрудника СК, на данный момент взяты объяснения заявителей. В дальнейшем будут опрошены все очевидцы произошедшего, проведена экспертиза и более детально изучена видеозапись.

Фото, видео: Пятый канал, СК РФ

Сотрудник Следственного комитета Российской Федерации прокомментировал инцидент, произошедший в детском саду Златоуста Челябинской области. 19 февраля во время игр на лестничном комплексе девочка зацепилась капюшоном за перекладину и повисла в воздухе. Воспитатель первое время не обращала внимания на задыхающегося ребенка, а когда все-таки подошла к малышке, она уже была без сознания.

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— В следственном отделе города Златоуста организована проверка в рамках статьи 144-й и 145-й Уголовно-процессуального кодекса РФ по факту ненадлежащего исполнения обязанностей воспитателем детского сада № 54 города Златоуста. В ее действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного 293-й статьей УК РФ (Халатность — прим.ред.). В настоящее время пострадавшей назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято законное обоснованное решение, — рассказал следователь, лейтенант юстиции Михаил Наумов.

По словам сотрудника СК, на данный момент только взяты объяснения заявителей. В дальнейшем будут опрошены все очевидцы произошедшего, проведена экспертиза и более детально изучена видеозапись.

Ранее Пятый канал публиковал шокирующие кадры происшествия, которое едва не обернулось трагедией.

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