Премьер-министр Баварии заявил, что России не место на «скамейке штрафников»

, 12:39 19

Маркус Зедер в интервью немецкому изданию поддержал «Северный поток — 2» и подчеркнул желание Баварии наладить диалог с Москвой.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Северный поток — 2 110

Премьер-министр Баварии, Маркус Зедер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung высказался в пользу диалога с Россией. По его словам, Мюнхен всегда стремился к диалогу с РФ, также Зедер прокомментировал попытки изолировать Россию на мировой арене.

— В мировой политике Москве не место на скамье штрафников, несмотря на то, что Российская Федерация, разумеется, также способствовала ухудшению отношений с Западом, — сказал баварский премьер.

Также Зедер поддержал строительство газопровода «Северный поток — 2». Премьер-министр резонно заметил, что не понимает, почему транзит через Украину должен быть надежнее прямых поставок.

Ранее Пятый канал сообщал, что федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал «Северный поток — 2».

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