Премьер-министр Баварии заявил, что России не место на «скамейке штрафников»

Премьер-министр Баварии, Маркус Зедер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung высказался в пользу диалога с Россией. По его словам, Мюнхен всегда стремился к диалогу с РФ, также Зедер прокомментировал попытки изолировать Россию на мировой арене.
Также Зедер поддержал строительство газопровода «Северный поток — 2». Премьер-министр резонно заметил, что не понимает, почему транзит через Украину должен быть надежнее прямых поставок.
Ранее Пятый канал сообщал, что федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал «Северный поток — 2».