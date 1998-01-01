Премьер-министр Баварии, Маркус Зедер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung высказался в пользу диалога с Россией. По его словам, Мюнхен всегда стремился к диалогу с РФ, также Зедер прокомментировал попытки изолировать Россию на мировой арене.

— В мировой политике Москве не место на скамье штрафников, несмотря на то, что Российская Федерация, разумеется, также способствовала ухудшению отношений с Западом, — сказал баварский премьер.

Также Зедер поддержал строительство газопровода «Северный поток — 2». Премьер-министр резонно заметил, что не понимает, почему транзит через Украину должен быть надежнее прямых поставок.

Ранее Пятый канал сообщал, что федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал «Северный поток — 2».