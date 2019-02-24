Водитель, протаранивший людей в центре Петербурга, управлял авто без прав

Водитель BMW X6, который протаранил пешеходов на Невском проспекте, ездил на машине без водительских прав. Об этом стало известно Пятому каналу.

Мурада Касымова лишили прав 13 ноября 2018 года. Но однако ночью на 24 февраля он оказался за рулем и в нетрезвом виде, Мурад выехал на главную улицу Санкт-Петербурга. Во время движения по Невскому проспекту, мужчина врезался в Mercedes E200 и Skoda Octavia, а затем вылетел на тротуар и протаранил пешеходов.

Ранее Мурад Касымов уже неоднократно нарушал правила дорожного движения. Известно, что водителю предписывалось оплатить 30 тысяч рублей штрафа в виде наказания за нарушение ПДД.

Кроме этого сообщалось, что он имел травматических пистолет, который активно демонстрировал в социальных сетях.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Мурада К. лишали прав на 18 месяцев за управление авто в нетрезвом виде.

В результате наезда BMW X6 на прохожих на Невском проспекте в Петербурге, ночью 24 февраля, погибли двое мужчин, еще трое госпитализированы. Двое человек — в состоянии средней степени тяжести, состояние женщины врачи оценивают как крайне тяжелое. Все трое пострадавших являются жителями Москвы.