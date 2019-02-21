«Защиты от нее нет» — военный эксперт рассказал о возможностях ракеты «Циркон»

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Контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров объяснил, что «Циркон» может поразить цели на расстоянии 500 километров от берега за пять минут.

Фото, видео: ТАСС / Алексей Никольский, Пятый канал

Тема:
Послание президента ФС 2019 34

Контр-адмирал в отставке, Герой России и кандидат технических наук Всеволод Хмыров прокомментировал качества ракеты «Циркон», о которой Владимир Путин рассказывал в Послании Федеральному собранию. Слова контр-адмирала цитирует РИА Новости. Основное преимущество, которое упомянул Хмыров — возможность «Циркона» поразить цели на расстоянии 500 километров от берега за пять минут.

— Такая гиперзвуковая система как «Циркон» практически прошивает любую систему ПВО и ПРО. Защиты от нее нет, — уточнил контр-адмирал.

Хмыров подчеркнул, что благодаря дальности и скорости «Циркона», российские корабли, несущие службу в Атлантическом и Тихом океанах, смогут поразить центры принятия решений в Северной Америке. Вашингтон же считает, что в силу удаленности от России, эти центры неуязвимы.

Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин рассказывал о новинках российского вооружения во время Послания президента Федеральному собранию.

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Послание президента ФС 2019 34
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