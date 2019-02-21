Контр-адмирал в отставке, Герой России и кандидат технических наук Всеволод Хмыров прокомментировал качества ракеты «Циркон», о которой Владимир Путин рассказывал в Послании Федеральному собранию. Слова контр-адмирала цитирует РИА Новости. Основное преимущество, которое упомянул Хмыров — возможность «Циркона» поразить цели на расстоянии 500 километров от берега за пять минут.

— Такая гиперзвуковая система как «Циркон» практически прошивает любую систему ПВО и ПРО. Защиты от нее нет, — уточнил контр-адмирал.

Хмыров подчеркнул, что благодаря дальности и скорости «Циркона», российские корабли, несущие службу в Атлантическом и Тихом океанах, смогут поразить центры принятия решений в Северной Америке. Вашингтон же считает, что в силу удаленности от России, эти центры неуязвимы.

Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин рассказывал о новинках российского вооружения во время Послания президента Федеральному собранию.