Видео: Почему паллиативная помощь в России должна быть комплексной

В Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что работу над новым законопроектом о паллиативной помощи нужно завершить в ближайшее время и при необходимости оперативно корректировать документ, учитывая позицию семей пациентов, врачей и волонтеров.

Пятый канал встретился с заведующей Центром паллиативной помощи Челябинской детской городской клинической больницы Натальей Тарасовой, которая рассказала о ключевых поправках в закон о паллиативной помощи в РФ.

— Для нас, конечно, это суперзначимо, потому что это, в первую очередь, понимание того, что, наконец-то, все поняли, что это очень важно и нужно. Те изменения, которые вносятся, касаются и детей, и взрослых. Что касается детской службы, это в первую очередь, что в понятие «паллиативной помощь» вносится не только медицинская помощь, но и социальная и психологическая составляющие. Это единственный вид медицинской помощи, в котором такое мультидисциплинарное понимание, — пояснила Тарасова.

Кроме того, закон устанавливает, что паллиативную помощь должна относиться к компетенции всех медицинских работников, в том числе и «первичного» звена.

Семья 13-летнего Руслана с ДЦП живет в городе Копейске Челябинской области. Мать мальчика Альфия Ибраева отмечает, что паллиативная служба для нее и сына — это «свет в окне».

В начале 2019 года Владимир Путин посетил детский хоспис в Санкт-Петербурге и сообщил, что на финансирование сферы паллиативной помощи в этом году будет выделено пять миллиардов рублей.