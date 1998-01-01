«Тупая курица!» Модель набросилась на жену Мамаева с оскорблениями

Модель Саша Кабаева назвала супругу футболиста Павла Мамаева Алану «тупой курицей» в одном из постов в Instagram.

Дело в том, что Алана Мамаева — бывшая жена нынешнего мужа Кабаевой — Александра Липового. Изначально супруга полузащитника «Краснодара» в общении со своими подписчиками всячески раскритиковала новую семью экс-возлюбленного, припомнив ему все обиды. В ответ на это Саша Кабаева написала «разоблачительный пост».

По словам модели, Мамаева «перешла границы».

— Если ты еще раз откроешь рот на мою семью, ты пожалеешь! — пригрозила Кабаева.

Она отметила, что «слишком много знает» про жену футболиста, и та должна опасаться как-то критиковать что ее, что Липового.

Ранее Пятый канал сообщал, что Алана Мамаева порадовалась за супруга, когда ему удалось выйти на футбольный матч с заключенными.