Видео: С места ДТП в Москве, где Ford протаранил ларек с шаурмой, увезли тело погибшего

, 4:33 Эксклюзивное видео 69

Смертельная авария произошла около 3 часов ночи в воскресенье, 3 марта, на Калужском шоссе.

Фото, видео: Пятый канал

Пятый канал публикует видео с места смертельной аварии, которая произошла в Новой Москве. Около 3 часов ночи в воскресенье, 3 марта, автомобиль Ford протаранил ларек с шаурмой возле поселка Новые Ватутинки на Калужском шоссе.

В результате аварии скончался посетитель заведения, еще два человека — продавец и сам водитель — получили травмы различной степени тяжести, в частности, работник заведения находится в тяжелом состоянии.

На опубликованных кадрах видно, как с места ДТП увозят тело погибшего мужчины. Виновник аварии сидит возле машины, закрыв лицо. Произошедшее комментировать он отказался.

По предварительным данным, водитель иномарки, был сильно пьян. Об этом сообщают очевидцы ДТП. Сейчас на месте аварии работают сотрудники экстренных служб.

Ранее Пятый канал публиковал видео с места ДТП в Москве, где BMW протаранил остановку.

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