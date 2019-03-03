Сын британки, погибшей от яда, обвинил правительство в бездействии

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Дон Стерджес была отравлена нервно-паралитическим веществом в городе Эймсбери, ее наследник считает, что Лондон ничего не сделал для расследования происшествия.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Отравление Скрипаля 577

Сын Доны Стерджес, отравленной нервно-паралитическим веществом в городе Эймсбери, обвинил правительство Великобритании в бездействии, сообщают «Известия». Эван Хоуп, потерявший мать, заявил, что чувствует себя «преданным и брошенным», а Лондон ничего не делает для расследования случившегося.

— Мы не услышали ничего от Терезы Мэй или правительства — ни телефонного звонка, ни письма, ничего, — подчеркнул Хоуп.

4 июля в городе Эймсбери, который находится в 15 минутах езды от Солсбери, были госпитализированы с отравлением Дона Стерджес и ее спутник Чарльз Роули. Утверждалось, что они якобы стали жертвами того же вещества, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Стерджес скончалась в больнице, Роули удалось спасти.

Ранее Пятый канал сообщал, что Солсбери потерял миллион туристов из-за дела Скрипалей.

Тема:
Отравление Скрипаля 577
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