Сын британки, погибшей от яда, обвинил правительство в бездействии

Сын Доны Стерджес, отравленной нервно-паралитическим веществом в городе Эймсбери, обвинил правительство Великобритании в бездействии, сообщают «Известия». Эван Хоуп, потерявший мать, заявил, что чувствует себя «преданным и брошенным», а Лондон ничего не делает для расследования случившегося.

— Мы не услышали ничего от Терезы Мэй или правительства — ни телефонного звонка, ни письма, ничего, — подчеркнул Хоуп.

4 июля в городе Эймсбери, который находится в 15 минутах езды от Солсбери, были госпитализированы с отравлением Дона Стерджес и ее спутник Чарльз Роули. Утверждалось, что они якобы стали жертвами того же вещества, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Стерджес скончалась в больнице, Роули удалось спасти.

Ранее Пятый канал сообщал, что Солсбери потерял миллион туристов из-за дела Скрипалей.