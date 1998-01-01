Душа в теле предателя: Пользователи сети жестко ответили на слова Серебрякова

Актер Алексей Серебряков, известный своими критическими высказываниями в адрес России, рассказал, что у него «болит душа» за родину, передает ФАН. В эфире программы «Белая студия» актер ответил на обвинения в русофобии, которые стали доносится в его адрес — по мнению Серебрякова, русским становятся «с первого вздоха». Также он подчеркнул, что страдает и мучается от происходящего в России, его выступление вызвало очередную волну народного гнева.
В собрании Серебрякова уже несколько жестких высказываний о России. В интервью Юрию Дудю он назвал хамство и наглость национальной идеей россиян, а на лекции в Лондоне заявил, что Россия вынуждена изображать «псевдопатриотизм».
Ранее Пятый канал сообщал, что Серебряков надеется продолжить съемки в России после своих слов.