Душа в теле предателя: Пользователи сети жестко ответили на слова Серебрякова

Актер Алексей Серебряков, известный своими критическими высказываниями в адрес России, рассказал, что у него «болит душа» за родину, передает ФАН. В эфире программы «Белая студия» актер ответил на обвинения в русофобии, которые стали доносится в его адрес — по мнению Серебрякова, русским становятся «с первого вздоха». Также он подчеркнул, что страдает и мучается от происходящего в России, его выступление вызвало очередную волну народного гнева.

— Душа и должна болеть, плохо ей в теле предателя.

— Коль душа болит, уезжай из Канады и паши в стране, как конь, на благо страны.

— Серебряков переживает за родную страну в отличие от гавкающего большинства, которое ничего не делает для того, чтобы страной гордиться, зато гавкать на несогласных готово ежесекундно, —негодуют пользователи.

В собрании Серебрякова уже несколько жестких высказываний о России. В интервью Юрию Дудю он назвал хамство и наглость национальной идеей россиян, а на лекции в Лондоне заявил, что Россия вынуждена изображать «псевдопатриотизм».

Ранее Пятый канал сообщал, что Серебряков надеется продолжить съемки в России после своих слов.