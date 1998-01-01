Ситуация в аэропорту «Пулково» после снегопада нормализовалась

, 15:44 Интервью 24

Задержки рейсов происходят из-за неблагоприятных погодных условий в других регионах.

Фото, видео: ТАСС, Пятый канал

Ситуация в петербургском аэропорту «Пулково» после субботнего снегопада нормализовалась, взлетно-посадочные полосы убираются от снега поочередно, существенного влияния на расписание полетов это не оказывает. Об этом Пятому каналу рассказали в пресс-службе авиакомпании «Россия». Однако некоторые рейсы задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий в других регионах.

— Погода в районе аэропорта «Пулково» по состоянию на 12:30 московского времени стабильная и не оказывает большого влияния на выполнение плана полетов авиакомпанией «Россия». В то же время сложные погодные условия в аэропорту Новосибирска — сильный туман и низкая видимость — стали причиной задержки рейса из Санкт-Петербурга за 2 марта на более чем семь часов, — рассказал официальный представитель авиакомпании Сергей Стариков.

По его словам, пассажиры были проинформированы о длительной задержке, и часть из них отправилась домой. Остальные за счет средств авиакомпании были размещены в гостинице и обеспечены питанием и напитками.

Задержавшийся лайнер вылетел в 4:46 по московскому времени 3 марта. Это повлекло задержку вылета обратного рейса из Новосибирска так же на более чем семь часов. Обратный рейс приземлился в аэропорту «Пулково» в 10:13 по московскому времени. Кроме того, из-за сложных погодных условий в аэропорту Новосибирска был задержан рейс авиакомпании «Россия» в Сочи.

Как ранее сообщал Пятый канал, в субботу, 2 марта, из-за метели и снегопада несколько самолетов не могли приземлиться в Санкт-Петербурге, десятки пассажиров не могли вылететь в пункт назначения. Boeing-767 «Узбекских авиалиний», прилетевший из Ташкента, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто не пострадал. По факту происшествия Следственный комитет проводит проверку. 

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