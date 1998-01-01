Видео метели в Пулково из кабины пилота сразу после приземления

Сильная метель, как и предрекали синоптики, обрушилась на Северную столицу в субботу вечером, 2 марта. Резкое изменение погодных условий привело к изменению расписания ряда рейсов, в частности из Москвы, Калининграда, Гамбурга. Все они длительное время кружили в петербургском небе. Аэропорт «Пулково» не принимал.

Как сообщал ранее Пятый канал, рейс авиакомпании Pegas Fly все же не дождался посадки и вернулся в столичный аэропорт «Шереметьево».

В настоящее время ситуация в «Пулково» стабилизировалась. Рейсы постепенно начинают прибывать в воздушную гавань Северной столицы. Однако согласно данным онлайн-табло аэропорта почти десять рейсов еще задерживаются и не могут приземлиться в Петербурге. По последним данным не только Pegas Fly развернул свой самолет, так Emirates Airlines направился в Хельсинки, ряд рейсов направились в Москву.

Подтверждением этому является видео из кабины пилота рейса, благополучно выполнившего посадку в сложных погодных условиях. Самолет прибыл в Петербург из города Апатиты Мурманской области. На кадрах видно, что взлетно-посадочная полоса (ВПП) заметена.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в частности рейс из Калининграда кружил в воздухе около часа.