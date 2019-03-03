Путин: Чем сложнее международная обстановка, тем больше спорта будет в России

Чем сложнее международная обстановка, тем больше спортивных и культурных мероприятий будет организовывать Россия. Об этом президент России заявил в эфире телепрограммы «Москва. Кремль. Путин».

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— Чем сложнее обстановка, тем больше будет проводиться культурных и спортивных мероприятий, которые призваны объединить людей. Это огромная гуманитарная миссия спорта. Нас ждут крупные соревнования в разных видах спорта разных уровней, — цитирует президента РФ РИА Новости.

Владимир Путин заявил об этом в Красноярске, где в субботу, 2 марта, впервые в России стартовала Всемирная зимняя универсиада. Он сообщил, что наша страна уже подала заявку на проведение летней универсиады в Екатеринбурге.

Как ранее сообщал Пятый канал, утром в воскресенье, 3 марта, глава государства встретился со сборной России и отметил беспрецедентный по массовости характер красноярской универсиады. Президент также пообещал уделить особе внимание развитию спорта в регионах.

XXIX Всемирная зимняя универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта. В ходе соревнований в 11 видах спорта будет разыграно в общей сложности 76 комплектов наград.