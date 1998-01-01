Как в Великобритании «отмечают» годовщину отравления Скрипалей — репортаж

, 13:08 Эфирная новость 46

В британских таблоидах стали появляться фейки. Например, посла России в Великобритании Александра Яковенко уже обвинили в шпионаже.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Филиппов, Пятый канал

Тема:
Отравление Скрипаля 581

Британская пресса решила отметить годовщину инцидента в Солсбери «конкурсом» на самый нелепый фейк. Например, в шпионаже уже обвинили посла России в Великобритании Александра Яковенко. Якобы в 1986 году он был выслан из Нью-Йорка, а 20 лет назад получил в Москве орден за шпионскую деятельность. Российские дипломаты напоминают: Яковенко покинул США, когда у него закончилась командировка, а награду ему вручили после успешных переговоров по запуску МКС, однако эти факты британская пресса предпочитает не замечать.

Тем временем, в самом Солсбери местные жители пытаются поскорее забыть «дело Скрипалей», начать с чистого листа. Чем живет провинциальный английский город спустя год после большого скандала, смотрите в видеосюжете Анны Елисеевой.

Ранее пятый канал сообщал, что британский дипломат опроверг слухи о смерти Скрипалей.

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