Смерть солиста The Prodigy Кита Флинта связали с «проклятием Рэмзи»

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По трагическому стечению обстоятельств, в 17-й раз после гола, забитого полузащитником лондонского «Арсенала» Аароном Рэмзи, уходит из жизни знаменитость.

Фото: ТАСС / John Walton

Тема:
Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт 6

Смерть вокалиста The Prodigy Кита Флинта фанаты неожиданно соотнесли с так называемым «проклятием Рэмзи», сообщает Teleprogramma.pro. Уже в 17-й раз после гола, который забивает полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмзи, из жизни уходит знаменитость.

Вокалист Кит Флинт скончался через 48 часов после игры «Арсенала» с «Тоттенхэмом». Матч завершился ничьей 1:1. Автором одного из голов стал как раз Аарон Рэмзи.

История «проклятия Рэмзи» берет начало в 2009 году, когда хавбек забил мяч в ворота «Портсмута». Спустя три дня после этого гола ушел из жизни младший брат 35-го президента США Тед Кеннеди. По прошествии двух лет «мистическое совпадение» повторилось. Рэмзи забивает «Манчестеру Юнайтед» и буквально на следующий день становится известно о смерти Усамы бен Ладена.

После того, как смерти известных людей после голов полузащитника стали иметь некую регулярность, общественность обратила на это внимание. Некоторые утверждают, что именно «проклятие Рэмзи» послужило причиной ухода из жизни многих знаменитостей: Стива Джобса, Муаммара Каддафи, Уитни Хьюстон, актеров Пола Уокера и Робина Уильямса, Дэвида Боуи, звезды «Гарри Поттера» Алана Рикмана, Нэнси Рейган, Стивена Хокинга. В этот неполный список вошел даже российский олигарх Борис Березовский.

Ранее Пятый канал рассказывал о самых ярких образах Кита Флинта из The Prodigy.

Смерть солиста The Prodigy Кита Флинта связали с «проклятием Рэмзи»

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Фото: tassphoto.com

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Фото: tassphoto.com

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Фото: tassphoto.com

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Фото: globallookpress.com

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Фото: tassphoto.com

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Фото: tassphoto.com

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Фото: tassphoto.com

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Фото: tassphoto.com

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Фото: tassphoto.com

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Фото: tassphoto.com

Мир знал Кита Флинта по дикой стрижке с рогами и щедро подведенным глазам. 4 марта, в понедельник Флита нашли мертвым в его доме на Брук Хилл в британском городе Данмоу, в графстве Эссекс. Сообщение об обнаружении человека без сознания поступило на пульт дежурного в 08:10 утра.

Причина смерти Флинта пока не названа, однако полиция уже сообщила СМИ, что в смерти музыканта «нет ничего подозрительного». Правда, в официальном аккаунте The Prodigy сообщается, что Флинт свел счеты с жизнью.

Один из первых концертов The Prodigy, 1997 год. Вокалисты группы Кит Флинт и Максим Реалити во время живого выступления.

Рост Кита Флинта всего лишь 1,7 метра. Именно эту информацию чаще всего о нем ищут в интернете. Все потому, что на большинстве фотографий он снят крупным планом, либо снизу, что зрительно «увеличивает» его.

Параллельно с музыкальной карьерой Флинт занимался ресторанным бизнесом. В 2014-м он купил и восстановил паб «Кожаная бутылка» в деревне Плеши, в графстве Эссекс.

Музыкант слыл ярым поклонником мотоспорта. Он был владельцем и менеджером команды «Team Traction Control». Его супруга — три раза выиграла гонку «Isle of Man TT». К слову, сам Кит был также не против поучаствовать в спортивных соревнованиях.

Мировую известность Флинту принесли треки «Firestarted», «Voodoo People» и «Smack My Bitch Up». А еще яркие внешность и поведение на сцене. На фото Флинт во время выступления на международном фестивале рок-музыки Maxidrom 2011 на аэродроме «Тушино».

Презентация альбома «Invaders must die», 2009 год. Флинт запомнился фанатам своим ярким образом, татуировками. Больнее всего было набивать слово Inflicted на животе. Флинт рассказывал, что ощущения, будто его «искалечило дьявольское животное в ритуальных целях». Тату придумал его друг Лиам Хоулетт.

Первые выступления The Prodigy в России состоялись в 1995-м. И музыкантам это не понравилось. На концерте было не так много публики, а еще строгий таможенный досмотр и холод. Однако уже через два года группа вновь вернулась — в 1997-м по ним началась настоящая истерия, «Продиджи» стали мэйнстримом.

Это кадр с выступления группы в Санкт-Петербурге в 2014-м. Кит Флинт на фестивале «Tuborg Greenfest 2014» на Петровском стадионе.

Тема:
Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт 6
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