Смерть вокалиста The Prodigy Кита Флинта фанаты неожиданно соотнесли с так называемым «проклятием Рэмзи», сообщает Teleprogramma.pro. Уже в 17-й раз после гола, который забивает полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмзи, из жизни уходит знаменитость.

Вокалист Кит Флинт скончался через 48 часов после игры «Арсенала» с «Тоттенхэмом». Матч завершился ничьей 1:1. Автором одного из голов стал как раз Аарон Рэмзи.

История «проклятия Рэмзи» берет начало в 2009 году, когда хавбек забил мяч в ворота «Портсмута». Спустя три дня после этого гола ушел из жизни младший брат 35-го президента США Тед Кеннеди. По прошествии двух лет «мистическое совпадение» повторилось. Рэмзи забивает «Манчестеру Юнайтед» и буквально на следующий день становится известно о смерти Усамы бен Ладена.

После того, как смерти известных людей после голов полузащитника стали иметь некую регулярность, общественность обратила на это внимание. Некоторые утверждают, что именно «проклятие Рэмзи» послужило причиной ухода из жизни многих знаменитостей: Стива Джобса, Муаммара Каддафи, Уитни Хьюстон, актеров Пола Уокера и Робина Уильямса, Дэвида Боуи, звезды «Гарри Поттера» Алана Рикмана, Нэнси Рейган, Стивена Хокинга. В этот неполный список вошел даже российский олигарх Борис Березовский.

Ранее Пятый канал рассказывал о самых ярких образах Кита Флинта из The Prodigy.