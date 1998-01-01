Антонов: страны Европы останутся проигравшими от разрыва ДРСМД

Россия ответит на появление американских ракет в Европе — развернет свои системы так, что они будут покрывать территорию всего ЕС. Об этом заявил посол нашей страны в Вашингтоне.

Анатолий Антонов отметил — от разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности проигрывают только европейские страны, США остаются в безопасности.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. По словам президента, это безотлагательная мера в связи с нарушением Соединенными Штатами своих обязательств.