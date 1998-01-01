Видео: Почему Россия приостановила действие ДРСМД с США

, 22:01 Эфирная новость 26

Договор поставлен на паузу до устранения Соединенными Штатами допущенных ими нарушений обязательств или до прекращения действия самого документа.

Фото, видео: ТАСС / Лизунов Юрий, Пятый канал

Россия приостанавливает Договор с США о ракетах средней и меньшей дальности.

Владимир Путин в понедельник, 4 марта, подписал соответствующий указ. Он стал реакцией на действия Вашингтона. Договор поставлен на паузу до момента, когда США устранят допущенные ими нарушения обязательств или же до прекращения действия самого документа.

Договор был подписан между СССР и США в декабре 1987 года, то есть больше трех десятилетий назад. В последние несколько лет Москва неоднократно уличала Вашингтон в нарушениях. Сама Америка привычно обвиняет во всем нашу страну.

Как ранее сообщал Пятый канал, 2 февраля Дональд Трамп заявил о начале процедуры выхода из Договора. Хозяин Белого дома тогда пояснил, что Россия должна исправиться в течение полугода. Владимир Путин объявил о зеркальных мерах. При этом подчеркнул, что наша страна не будет втягиваться в затратную гонку вооружений, а все предложения по разоружению остаются на столе, и двери открыты.

Теперь — ход Вашингтона. И, как сегодня пообещали в Совете Федерации, если в Европе будут размещены ракеты, попадающие под ДРСМД, Россия незамедлительно разместит такие же у своих границ.

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