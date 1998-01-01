Госдеп: США готовы к переговорам по ДРСМД на определенных условиях

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В Вашингтоне заявили, что разочарованы тем, что Москва якобы не пытается сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Фото: © РИА Новости

Америка якобы готова к переговорам с Россией по контролю над вооружениями, но только при определенных условиях. По словам представителя Госдепартамента США, от Москвы ждут предоставления беспрепятственного доступа для проверок и соблюдения обязательств.

Соединенные Штаты по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, их союзников и партнеров, поддается проверке и является обязательным к исполнению, — приводит слова дипломата ТАСС.

В американском ведомстве добавили, что разочарованы тем, что РФ приостановила действие ДРСМД, вместо того, чтобы «вернуться к соблюдению договоренностей».

Ранее Пятый канал рассказывал, что Владимир Путин в понедельник, 4 марта, подписал указ о приостановке Договора с США о ракетах средней и меньшей дальности. Он стал реакцией на действия Вашингтона. Договор поставлен на паузу до момента, когда США устранят допущенные ими нарушения обязательств или же до прекращения действия самого документа.

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