Игры с оружием: Подросток, стрелявший по школьникам, может отделаться штрафом

В одной из станиц на Кубани восьмиклассник расстрелял пять человек из пневматического пистолета. Оружие считается не настолько серьезным, регистрировать его не нужно. При этом убойная сила таких стволов порой не уступает охотничьим ружьям.

А речь идет об охоте на людей. То есть «школьная пневматика» учит убивать. Эта больная тема поднималась уже не раз, но каждый раз идея контроля за этим видом оружия вязнет в разговорах. Почему — смотрите в видеосюжете Виктора Синеока.

Ранее Пятый канал публиковал эксклюзивное интервью мамы одного из пострадавших школьников.