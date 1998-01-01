Видео: ВЦИОМ сообщил о массовой зависимости подростков от соцсетей

Более 90% российских подростков и дня не могут прожить без социальных сетей. К такому выводу пришли специалисты Центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведя опрос юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет.

Тех, кто заглядывает в компьютерные чаты лишь несколько раз в неделю, крайне мало — только 9%. А молодых людей, которые не подвержены сетевой зависимости и предпочитают «виртуалу» реальное общение со сверстниками и вовсе всего 1%.

Тем временем в так полюбившихся российским тинейджерам социальных сетях набирает популярность Cheese Challenge — по условиям вызова, родителям нужно бросить кусок сыра на лицо своего ребенка и записать реакцию на видео.