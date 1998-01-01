Родственники Дудя стали фигурантами уголовного дела о побоях

Московские следователи разбираются в запутанном деле о нападении на мать и старшего брата известного видеоблогера Юрия Дудя. С заявлением в полицию родственники журналиста обратились еще осенью 2018 года, но уголовное дело было возбуждено только сейчас.

— Там чисто семейная разборка старшего брата со своей бывшей женой. Поэтому в полиции случившееся расценили как семейный конфликт, дело сразу не возбудили, — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

По информации KP.RU, конфликт разгорелся из-за ребенка. Старший Дудь разошелся с женой, а их 9-летний сын несколько месяцев живет с отцом. Его бывший тесть с группой поддержки пытался забрать внука. В результате завязавшейся потасовки ее участники получили телесные повреждения.

Ранее Пятый канал сообщал об иске к Юрию Дудю на 50 миллионов рублей, поданном неким гражданином, оскорбленным интервью блогера с телеведущей Анастасией Ивлеевой.